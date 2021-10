Rodrigo Maia defende rompimento real entre PSDB e bolsonarismo

Apoie o 247

247 – O deputado Rodrigo Maia, que assumiu uma secretaria no governo de São Paulo, diz que o PSDB deve romper de fato com o bolsonarismo. "É importante que os partidos continuem mobilizados. Mas mais grave é a posição dos que se dizem da terceira via, porque estão 100% na base do governo. O Bruno Araújo [presidente do PSDB] diz que os deputados são oposição, mas continuam votando com o Bolsonaro. O discurso de que a pauta econômica é a nossa pauta não é mais verdadeiro. A pauta econômica deixou de ser aquilo que a gente historicamente vem defendendo desde o governo Fernando Henrique", disse, em entrevista ao jornalista Fábio Zanini, na Folha de S. Paulo.

"A terceira via tem uma chance, que é viabilizar um nome no Sudeste. O Sul e o Centro-Oeste estão contaminados pelo bolsonarismo, e o Nordeste pelo lulismo", afirmou, ao defender a candidatura de João Doria.

