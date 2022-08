Rodrigo Mondego sofre ameaça no Rio: “apontou uma pistola para mim e mandou eu ficar “ligado”

Advogado é candidato a deputado estadual pelo PT no Rio de Janeiro; Ação aconteceu próximo ao comitê de Marcelo Freixo (PSB) edit

247 - O ex-procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ Rodrigo Mondego (PT), candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, foi ameaçado nesta quarta-feira (24) ao sair do comitê do deputado federal e candidato ao governo do Rio pelo PSB, Marcelo Freixo.

De acordo com relato de Mondego no Twitter, o carro que ele estava foi interceptado por outro veículo de passeio, modelo Volkswagen-Fox. Um homem armado lhe apontou uma pistola e mandou ele ficar "ligado”.

“Um homem armado dentro de um Fox, acaba de cortar o carro que eu estava, apontar pistola para mim e dizer para eu ficar "ligado" me ameaçando. Eu tinha acabado de pegar material no comitê do Marcelo Freixo. Estou indo registrar essa ameaça agora na 5ªDP”.

Estou indo registrar essa ameaça agora na 5ªDP. — Rodrigo Mondego 1️⃣3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ (@rodrigomondego) August 24, 2022

