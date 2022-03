Rodrigo Neves celebra pesquisa e diz que passará para o segundo turno no Rio

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de Niterói e pré-candidato a governador, Rodrigo Neves (PDT), está satisfeito com o resultado da pesquisa Quaest para o governo do Rio de Janeiro. No levantamento, divulgado nesta terça-feira (22), Rodrigo Neves aparece em terceiro lugar, com 10%, atrás do governador Cláudio Castro (PL), que tem 22%, e do deputado Marcelo Freixo (PSB).

Segundo a pesquisa, Rodrigo Neves é o pré-candidato menos conhecido pelos eleitores do estado do Rio de Janeiro entre os três que lideram a corrida eleitoral, com 63% de desconhecimento, contra 33% de Claudio Castro e 31% de Marcelo Freixo. Outro fator positivo para o pedetista é que a sua rejeição é a menor do trio: apenas 26% dos entrevistados dizem não votar em Rodrigo Neves, enquanto Castro tem rejeição de 36% e Freixo é rejeitado por praticamente metade do eleitorado: 47% de rejeição. A pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes de candidatos, mostra que 68% dos eleitores ainda não decidiram em quem votar e 22% estão indecisos.

Neves avaliou positivamente os números: “Esta pesquisa confirma que somos uma candidatura viável, capaz de vencer as eleições. Apesar de não estar exercendo cargo público e não ter recall de campanhas anteriores, temos maior projeção de crescimento e menor rejeição entre os 3 principais candidatos. Sobretudo, nossa candidatura é a única que tem experiência administrativa e projeto sólido para salvar o Estado do Rio de Janeiro”.

