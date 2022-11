Rodrigo Neves integra o grupo de transição do governo Lula para a área de cidade de habitação

Niterói foi a única cidade da Região Metropolitana do Rio em que Lula venceu a eleição presidencial edit

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O ex-prefeito de Niterói e ex-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT Rodrigo Neves foi anunciado hoje pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin como um dos integrantes do grupo de transição de governo montado para levantar um diagnostico e apresentar propostas para a área de cidade e habitação

Rodrigo Neves se declarou honrado com o convite e o aceitou prontamente.

Niterói foi a única cidade da Região Metropolitana do Rio em que Lula venceu a eleição presidencial.

Os integrantes do grupo são:

Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói

Guilherme Boulos, deputado federal eleito (PSOL);

Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo;

Ermínia Maricato, arquiteta e urbanista;

Evanise Lopes Rodrigues, mestre em urbanismo;

Geraldo Magela, ex-deputado federal;

Inês Magalhães, ex-ministra das Cidades;

João Campos (PSB), prefeito de Recife;

José de Filippi (PT), prefeito de Diadema;

Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa;

Nabil Bonduki, urbanista e professor da FAU-USP

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.