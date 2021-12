Rodrigo Neves reafirma candidatura ao governo do Rio (vídeo)

"O estado do Rio tem conserto", diz Neves, ex-prefeito de Niterói e vice-presidente estadual do PDT edit

247 - Em vídeo publicado nesta sexta-feira (17), Rodrigo Neves (PDT) reafirma sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro em 2022.

"Andamos para trás e o povo foi esquecido. Mas, a gente não pode perder a esperança. O estado do Rio tem conserto", disse o ex-prefeito de Niterói (RJ).

Atualmente, Neves é vice-presidente do PDT no estado do Rio de Janeiro.

