Rodrigo Neves recusa convite de Lupi para presidir o INSS

Agenda do Poder - O pedetista Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, recusou um convite para assumir a presidência do INSS. Ele informou a decisão nesta quinta ao ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Após apoiar Lula no segundo turno, o ex-prefeito participou do gabinete de transição e chegou a ser cotado para assumir um ministério no novo governo.

“Agradeci o convite do Lupi, mas não serei presidente do INSS. Apesar de conhecer a importância do órgão, sugeri que ele nomeasse um servidor de carreira, com experiência em gestão”, diz o pedetista.

Em conversa com a Agenda do Poder, Rodrigo confirmou a recusa, justificando, entre outras razões, a necessidade de continuar residindo em Niterói, ao lado da esposa e de seus três filhos.

Rodrigo, cuja gestão em Niterói foi marcada por êxitos administrativos relevantes, revelou ter sugerido a Lupi os nomes de dois servidores federais que trabalharam na prefeitura com ele. “Ambos preparados e capazes para a importante missão”.

No discurso de posse, Lula prometeu acabar com a fila no INSS, que chamou de “vergonhosa”. Lupi reforçou o discurso e prometeu zerar a fila até o fim de 2023.

