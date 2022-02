Rodrigo Neves vai a Petrópolis: 'vim ajudar, pois a situação é dramática'

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de Niterói (RJ) Rodrigo Neves (PDT), pré-candidato ao governo do estado do Rio, foi a Petrópolis (RJ) para oferecer ajuda a autoridades do município na assistência às pessoas atingidas pela tempestade. Há mais de 130 mortos e mais de 200 desaparecidos na cidade da Região Serrana do Rio.

Neves foi a Petrópolis se encontrar com o prefeito Rubens Bomtempo. O pedetista foi acompanhado dos secretários Cel Wallace (Defesa) e Bira Marques (Governo) de Niterói.

"Manifestei a solidariedade à população enlutada e a pedido do prefeito Axel Grael, todo apoio a Petrópolis. A situação da cidade é dramática com a queda de muitas encostas e sobretudo a perda de vidas de muitos petropolitanos", disse Neves.

"A pedido do Presidente da frente nacional de Prefeitos, Edvaldo Nogueira, a qual fui Vice Presidente, alinhamos acordo de cooperação entre a instituição e a prefeitura de Petrópolis, possibilitando o envio de técnicos e engenheiros de prefeituras do Estado e do Brasil, para ajudar nos projetos de reconstrução da cidade", complementou.

O pedetista também afirmou ter entrado em contato com o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, e no, próximo domingo (20), equipes de Niterói "estarão trabalhando juntas para a recuperação e limpeza total do centro histórico de Petrópolis". "O momento é de união de esforços e trabalho para assistir as famílias e recuperação e reconstrução da nossa cidade Imperial de Petrópolis".

