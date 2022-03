Rodrigo Neves: “vamos construir um novo tempo de unidade das forças democráticas”

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, pré-candidato do PDT ao governo do Rio de Janeiro, discursou durante o evento que celebra o centenário do PCdoB neste sábado (26) e disse acreditar que o Rio dirá um grande “fora Bolsonaro” nessas eleições.

“Eu tenho muita convicção de que, diante dessa crise, o Rio vai dizer um ‘fora Bolsonaro’ nessa eleição e vamos construir um novo tempo de unidade das forças democráticas”, declarou.

Rodrigo Neves exaltou a história de Niterói e a simbologia de se celebrar o centenário dos comunistas na cidade. “Há 30 anos as forças progressistas governam Niterói”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento conta com a presença do ex-presidente Lula, que receberá oficialmente o apoio do PCdoB para as eleições presidenciais, além de diversas outras lideranças de esquerda, como a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e do próprio PCdoB, Luciana Santos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE