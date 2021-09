Rogério Carvalho: 'Conselho Regional de Medicina de SP está a portas fechadas alterando denúncias sobre a Prevent Senior'

"Acho que caberia um requerimento de busca e apreensão para que a gente pudesse ter essa documentação da Prevent Senior que está sob a guarda do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo", declarou o senador durante sessão da CPI da Covid edit

247 - Durante sessão da CPI da Covid nesta quinta-feira (30), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) denunciou que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) está, durante esta tarde, a portas fechadas alterando os arquivamentos que determinaram em relação a denúncias apresentadas contra a Prevent Senior.

Diante do fato, Carvalho pediu que a CPI aprove um requerimento para a realização de operação de busca e apreensão na sede do conselho.

"Recebi aqui uma informação que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo está a portas fechadas manipulando as denúncias que foram arquivadas. Acho que merece busca e apreensão antes que mudem tudo. Ou seja, o Conselho Regional de Medicina arquivou várias denúncias, e neste momento está alterando os arquivamentos que fez. Acho que caberia um requerimento de busca e apreensão para que a gente pudesse ter essa documentação da Prevent Senior que está sob a guarda do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo", declarou o senador.

