Rogério Correia cobra do Congresso CPI da Saúde e impeachment

247 – "Cabe ao Congresso Nacional abrir a CPI da saúde e o impeachment. Não vai resolver os problemas do país monitorando e tutelando o genocida. É preciso retirá-lo do governo e restabelecer o processo democrático", postou o deputado Rogério Correia (PT-MG), em suas redes sociais. Foi uma resposta aos movimentos da Câmara e do Senado para tentar isolar Bolsonaro no momento em que o Brasil bate recordes de mortes.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.