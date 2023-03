Rogério Correia denuncia Moro e Dallagnol na Câmara após depoimento de Tacla Duran

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) escancarou no plenário da Câmara dos Deputados a hipocrisia do ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e do também deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) após as provas entregues à Justiça pelo advogado Rodrigo Tacla Duran.

Segundo as fotos e gravações, Moro e Dallagnol teriam pedido R$5 milhões em troca de benefícios num acordo de colaboração.

“Se seguissem o que pregaram na Lava Jato, Moro e Dallagnol deveriam pedir demissão”, afirmou o parlamentar. “Voltar para casa com o rabo entre as pernas, ou então presos com base na delação, o mesmo instrumento que usaram para perseguir indivíduos na força-tarefa. Defendo isso, inclusive! Peçam demissão, Moro e Dallagnol! O parlamento não merece vocês aqui”.

