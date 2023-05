Rogério Correia endossa iniciativa do governo contra a privatização da Eletrobrás

'Queremos a empresa de volta', afirmou o deputado do PT-MG edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) defendeu nesta sexta-feira (5) a iniciativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a privatização da Eletrobrás.

"Parabéns ao presidente @LulaOficial que através da AGU ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo para resguardar o direito da União de ter votos na Eletrobrás de maneira proporcional à sua participação na empresa. Queremos a @Eletrobras de volta!", escreveu o parlamentar no Twitter.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), também defendeu nesta sexta uma mudança no percentual de votos que o governo federal tem direito na empresa.

