Rogério Correia propõe vaquinha para compra de passagem só de ida para Ciro ir a Paris

247 - deputado Rogério Correia propôs uma vaquinha após Ciro Gomes dizer que “ irá a Paris com ainda mais convicção num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro”.

“Precisa de vaquinha para passagem só de ida?”, ironizou o parlamentar.

Saiba mais

Ciro Gomes, que foi a Paris no segundo turno da eleição de 2018, disse que fará o mesmo em 2022, caso a opção seja entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deixou o cargo com 87% de aprovação e foi preso político durante 580 dias, o Jair Bolsonaro, que é ligado às milícias e conduz um processo de destruição completa do Brasil. "Eu viajaria a Paris no 2º turno com mais convicção. PT nunca mais", afirmou ao jornalista Paulo Cappelli , do Globo, neste domingo.

Na entrevista, Ciro deixou claro que seus aliados preferenciais são os partidos da centro-direita, como PSDB e DEM. "Vou conversar com o PSDB, que hoje tem problema interno que não vou interferir. A esmagadora maioria acha inconveniente a candidatura do Doria. Falo isso porque tenho relação íntima com muitos no PSDB, como o Tasso. Se o Doria insistir, vão lançar prévias com Eduardo Leite. O Eduardo Leite vencendo, o PSDB ficará mais flexível para compor", afirmou. "Com o DEM há conversa que já deu frutos. Com apoio do PDT, que indicou a vice, o candidato do ACM Neto, presidente do DEM, venceu a eleição no primeiro turno em Salvador. Com o PSD, fomos de apoio ao Kalil em BH e iremos apoiá-lo no ano que vem ao governo de Minas."

