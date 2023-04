Rogério Correia: "vou convidar Tacla Duran para depor na Câmara"

"Moro e Dallagnol serão denunciados por extorsão no processo da Lava Jato", afirmou o deputado do PT-MG edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) disse nesta quinta-feira (13) que vai convidar o advogado Rodrigo Tacla Duran para depor na Câmara dos Deputados. O parlamentar também destacou que o desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4) Marcelo Malucelli, responsável por determinar a prisão de Tacla Duran, é duplamente ligado ao senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz da Operação Lava Jato em primeiro instância jurídica, no Paraná. Residente na Espanha, Duran tem depoimento previsto para esta semana na Lava Jato.

"Vou convidar Tacla Duran a depor na Câmara. Entenda! Moro e Dallagnol tem pavor dele depor na justiça pois serão denunciados por extorsão no processo da Lava Jato. Para impedir Tacla de falar, contam com um Juiz, pai do sócio de Moro, que mandou revalidar prisão do denunciante", escreveu o parlamentar no Twitter.

Residente na Espanha, Duran tem depoimento previsto para esta semana, depois de acusar Moro e o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), de tentativa de extorsão. Os dois parlamentares eram juiz e procurador da Lava Jato, respectivamente.

Em depoimento ao juiz federal Eduardo Appio, em 27 de março, Duran disse que, em 2016, depositou US$ 613 mil a um advogado ligado a Rosangela Moro, esposa de Moro. O objetivo seria Tacla fazer delação e que teria conhecimento de Dallagnol. Ao não continuar com os pagamentos, Duran teve prisão decretada por Moro.

O ex-juiz pediu a suspeição de Eduardo Appio. No mês passado, Dallagnol afirmou em rede social que o juiz Eduardo Fernando Appio "acreditou" em um acusado que "tentou enganar autoridades da Lava Jato".

