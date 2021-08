Romário critica ministro da Educação após fala sobre crianças com deficiência: "completo idiota"

O senador Romário (PL-RJ) também chamou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, de "imbecil" após o titular da pasta afirmar que a inclusão de crianças com necessidades especiais "atrapalham" o aprendizado de outros alunos edit

247 - O senador Romário (PL-RJ) criticou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, após o titular da pasta afirmar, na última semana, que a inclusão de crianças com necessidades especiais "atrapalham" o aprendizado de alunos sem a mesma condição. O ex-atacante tem uma filha, chamada Ivy, que tem síndrome de down, motivo para o ex-jogador entrar para a política. No Instagram, o parlamentar chamou Milton Ribeiro de "completo idiota" e "imbecil".

À TV Brasil, o ministro havia dito: "inclusivismo, que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial".

"Somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa. Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da Educação de um país", disse.

"A atividade de educar salva vidas, transforma pessoas e nações, impulsiona a economia, elimina barreiras e transforma o mundo em um lugar melhor. Homens e mulheres que ocupam posições de gestão pública devem trabalhar incansavelmente para que essa magia que a educação gera possa acontecer", acrescentou.

