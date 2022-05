Romário lidera disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro, diz pesquisa

Senador registra 29% da preferência do eleitorado. André Ceciliano, porém, aparece à frente do ex-jogador quando tem o nome associado ao ex-presidente Lula edit

247 - O senador Romário (PL) lidera as intenções de voto para o Senado no estado do Rio de Janeiro com 29% da preferência do eleitorado fluminense, diz pesquisa Ipec contratada pela Associação Rio Indústria.

De acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira (23), logo em seguida aparecem o ex-deputado federal Cabo Daciolo (PDT), com 10%; os deputados federais Alessandro Molon (PSB) e Daniel Silveira (PTB), 8% cada; o deputado estadual André Ceciliano (PT), com 6%; e a advogada Luciana Boiteux (PSOL), com 4%.

Considerando a margem de erro do estudo, de três pontos percentuais para mais ou para menos, os cinco candidatos estão tecnicamente empatados na disputa. Os que dizem que irão votar em branco ou anular o voto somam 24%, enquanto 11% não souberam ou não responderam.

O quadro para o Senado, porém, muda em função do apoio dos presidenciáveis que estão à frente da disputa no plano nacional. Quando o entrevistado é informado de que Romário é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL), o índice sobe para 34%. Já quando André Ceciliano é associado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o percentual de intenção de voto sobe para 40%.

Os candidatos com os maiores índices de rejeição são Cabo Daciolo e o deputado bolsonarista Daniel Silveira, ambos com 25%.Já Molon e Romário registram 24% de rejeição, cada. André Ceciliano é rejeitado por 20% do eleitorado e outros 14% não votariam em Luciana Boiteux de jeito nenhum.

A pesquisa Ipec, contratada pela Associação Rio Indústria, foi realizada de forma presencial junto a 1.008 eleitores em 32 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 19 e 22 de maio. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04025/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral com o protocolo de número Nº RJ-07114/2022.

