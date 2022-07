Romário lidera disputa pelo Senado no Rio; Molon é o segundo e Ceciliano o quinto, mostra Quaest

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa presencial Quaest, contratada pelo banco Genial, divulgada nesta quinta-feira (14) mostra que Romário (PL) lidera a disputa pelo Senado no Rio de Janeiro com 32% das intenções de voto no primeiro cenário.

Alessandro Molon (PSB) é o segundo colocado, com 11%. André Ceciliano (PT), que deve ser o candidato oficial da chapa Lula-Freixo (PT/PSB), aparece em quinto lugar, com 5%.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.200 eleitores do Rio de Janeiro entre 8 e 11 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,8 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-05160/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE