Romário lidera disputa pelo Senado no RJ com 30%, diz Ipec

247 - O senador Romário (PL) lidera a disputa ao Senado no Rio de Janeiro, informa pesquisa do Ipec divulgada nesta terça-feira, 30, e encomendada pela TV Globo. O ex-jogador tem 30% das intenções de voto. Este ano, apenas um senador será eleito.

Em seguida vêm Alessandro Molon (PSB), com 8%; Daniel Silveira (PTB), com 7%; Cabo Daciolo, com 6%; Clarissa Garotinho (União Brasil) e André Ceciliano (PT), com 5%; Bárbara Sinedino (PSTU), Raul (UP), Professor Helvio Costa (DC) e Dr. Paulo Macedo (PMB), com 1%; e Itagiba (Avante), Hermano Lemme (PCO) e Hiran Roedel (PCB), com 0%.

Brancos e nulos somam 17%, enquanto 18% dos eleitores não souberam responder.

O candidato Dr Paulo Marcelo (PMB) renunciou à sua candidatura após o registro desta pesquisa, que ouviu 1.200 pessoas entre os dias 27 e 29 de agosto em 37 cidades do RJ.

A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-06010/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-00063/2022.

