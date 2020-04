(Vídeo) Romeu Zema bajula Bolsonaro: “acabou com a corrupção”

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) resolveu elogiar Jair Bolsonaro dizendo que ele fez muitas “coisas boas” para o Brasil e que a mídia “exagera e potencializa qualquer deslize” cometido por ele.

“Todos nós temos as nossas falhas e nossos defeitos. E muitas vezes esses grupos, pela influência que têm, acabam envolvendo a mídia, que qualquer deslize do presidente, exagera aquilo e potencializa. O presidente tem feito muita coisa boa pelo Brasil, eu te diria que a principal dela é ter acabado com a corrupção”, afirmou Zema à rádio Super 91,7.

'O presidente [Jair Bolsonaro] tem feito muita coisa boa. Uma delas é o combate à corrupção, mas a mídia só foca no negativo', disse Romeu Zema (@RomeuZema) em entrevista à rádio Super 91,7. Assista: pic.twitter.com/gNrQlL5wCC — O Tempo (@otempo) April 23, 2020

De acordo com o governador, Bolsonaro é “um patriota, uma pessoa íntegra, mas não é perfeito, como nem eu, nem você e nem qualquer pessoa que esteja nos escutando”.

O chefe do Executivo afirmou que Bolsonaro “contraria muitos grupos políticos tradicionais”.

“[Bolsonaro está] Contrariado muitos grupos políticos tradicionais que tinham habituado a fazer uso do Estado, ele acabou quebrando esse tipo de hábito. E isso, é lógico, causa reações. Eu te diria que estamos vendo nesse momento no Brasil, pessoas que sempre tiveram o poder na mão, que fizeram uso inadequado dele, se sentem incomodados com um presidente que não compartilha de hábitos nada republicanos que existiam no Brasil. E essa reação está aí para nós vermos, tudo o que o presidente faz é questionado. Mas, pelo que eu acompanho, o presidente é um patriota, uma pessoa íntegra, mas não é perfeito, como nem eu, nem você e nem qualquer pessoa que esteja nos escutando”.

