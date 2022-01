Rompimento de barragem ameaça moradores de Pará de Minas e mais 3 cidades

Apoie o 247

247 - A prefeitura de Pará de Minas, na Região Central do Estado, emitiu alerta máximo para os moradores do entorno da Usina Hidrelétrica do Carioca na noite deste domingo (9). A estrutura, que fica no distrito de Carioca, apresenta alto risco de rompimento.

Além de Pará de Minas, um eventual rompimento afetaria também as cidades de Pitangui, Onça de Pitangui e Conceição do Pará.

Nessas localidades, o poder público orienta aqueles que vivem abaixo da hidrelétrica, que pertence à empresa Santanense, a deixarem suas casas imediatamente.

"A situação é crítica. O dique verte água pela laterais e pelas bordas. Algumas fazendas estão alagadas", explica Sargento Oliveira, da 2ª Companhia do 10° Batalhão do Corpo de Bombeiros.

