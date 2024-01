Ronnie Lessa disse que família morreria se ele falasse quem matou Marielle, relata advogado

'A única coisa que ele me contou é que ele sabia quem tinha mandado matar a ex-vereadora', afirmou Bruno Castro, responsável pela defesa do ex-PM edit

247 - O advogado Bruno Castro, um dos responsáveis pela defesa do ex-policial militar Ronnie Lessa, afirmou que seu cliente tinha preocupações com a família caso viesse a falar sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (Psol). "Afirmou que, se falasse, a família dele morreria", relatou o defensor ao jornal Folha de S.Paulo. "A única coisa que ele me disse, há uns dois ou três anos, é que ele sabia quem tinha matado a Marielle".

Preso por ter matado a parlamentar, o ex-PM firmou um acordo de delação e apontou o conselheiro do Tribunal de Contas (TCE-RJ) Domingos Brazão como um dos mandantes do homicídio. >>> Brazão: 'não mandei matar a Marielle. A PF está me fazendo sangrar'

De acordo com o defensor, Lessa e sua família ficariam em perigo se o ex-PM falasse quem mandou assassinar a ex-parlamentar. "Acho que ele nunca comentou [sobre o interesse de fazer a delação] por saber que meu escritório não faz esse tipo de acordo", continuou.

O advogado de Lessa disse que prefere ainda não confirmar que houve a delação de seu cliente, pois ele próprio não foi informado oficialmente. "Por ideologia jurídica não atuamos para delatores", acrescentou.

