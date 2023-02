Roubos e furtos de veículos aumentam 18% em SP. Veja preferidos dos bandidos

De janeiro a dezembro do ano passado foram registrados 133.423 casos de roubos e furtos de veículos no estado de São Paulo edit

247 - O número de roubos e furtos de automóveis, motos e comerciais leves aumentou 18,4%% em 2022 na comparação com 2021 no estado de São Paulo. De janeiro a dezembro do ano passado foram registrados 133.423 casos de roubos e furtos de veículos, contra 112.711 em 2021.

De acordo com o portal Uol, em 2022, o veículo mais visado pelos ladrões foi uma moto: a Honda CG 160, com 10.712 casos de furto ou roubo. A segunda colocação no ranking ficou com o Volkswagen Gol (6.288).

