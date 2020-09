Russomanno avalia não comparecer a debates e pode ter ex-marqueteiro de Temer na TV

247 - O deputado federal e apresentador de TV Celso Russomanno (republicanos), que aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto na corrida à prefeitura de São Paulo, decidiu que vai passar o seu segundo dia de campanha em reuniões internas e numa live no Youtube para responder perguntas de eleitores.

O candidato deve se preparar para os debates junto dos marqueteiros Elsinho Mouco, que assessorou o ex-presidente Michel Temer, e Rodrigo Gadelha. A reportagem é do jornal O Globo.

A estratégia do candidato é de se manter blindado e evitar desgastes que ameacem sua posição de liderança na corrida eleitoral.

Em nota emitida na segunda-feira (28), Russomanno disse que só vai participar de debates que convoquem todos os partidos com representação mínima de cinco parlamentares na Câmara, para garantir a presença de nove dos 13 candidatos na eleição paulista.

