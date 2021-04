Saiba o que muda no estado de São Paulo na fase de transição que começa neste domingo

247 - O Estado de São Paulo entra neste domingo, 18, na "fase de transição" do Plano SP, entre a vermelha e a laranja. De acordo com o governo estadual, o faseamento menos restritivo será implementado em todos os municípios paulistas após uma leve melhora nos índices da pandemia do coronavírus. A mudança foi anunciada na sexta-feira, 16. A informação é do portal Exame.

O que pode abrir:

Lojas e comércio: a partir deste domingo, 18, o setor está apto a receber clientes presencialmente, em até 25% do total de capacidade do estabelecimento, e seguindo os protocolos de proteção sanitária;

Cultos religiosos: a presença de fiéis em templos também está liberada, desde que seguindo as mesmas regras citadas acima;

Bares e restaurantes: estão liberados para receberem clientes presencialmente a partir do sábado, 24; até lá, continua valendo apenas as modalidades de entrega (delivery), retirada no local (take away) e drive-through;

Salões de beleza e barbearias: permitidos a receber clientes presencialmente a partir do sábado, 24, com as mesmas regras de lotação e protocolos sanitários;

Atividades culturais: estão permitidas a partir do próximo dia 24, incluindo museus, clubes, parques municipais e estaduais.

Academias: permitidas a partir do próximo dia 24, mas com horários reduzidos, podendo abrir em dois intervalos, de 7h às 11h e de 15h às 19h.

Escolas: a retomada de aulas presenciais na educação básica, com até 35% da capacidade de alunos, já está permitida desde a fase vermelha

Especialistas veem a flexibilização uma semana após o último relaxamento de regras como precoce. Eles temem por um novo colapso da rede hospitalar e apontam o risco de um "ciclo sem fim" da pandemia.

