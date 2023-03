Saiba qual é a rua em SP que ficou conhecida como “ninho de celulares roubados” da cidade

A questão do roubo de celulares na capital é um problema que atinge todas as regiões da cidade, com maior intensidade no centro antigo, edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Rua Guaianases, na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo, é considerada um "ninho de celulares roubados" e já foi alvo de operações da Polícia Civil pelo menos desde 2017.

A questão do roubo de celulares na capital é um problema que atinge todas as regiões da cidade, com maior intensidade no centro antigo, local em que fica localizada a rua.

A questão é tão grave, que em certos pontos da cidade como em frente à Pinacoteca e no Largo do Arouche, placas sinalizando área de perigo para furtos foram instaladas por moradores.

A rua viralizou após o médico Henrique Lopes Pinho postar uma localização com diversos alertas de celulares furtados em São Paulo. Após fazer o rastreio do aparelho furtado de um amigo, ele percebeu que a geolocalização possuía comentários de centenas de outras vítimas de furtos cujos celulares foram parar no mesmo imóvel, na região da Cracolândia, na mesma Rua Guaianases.

A Polícia Civil, por meio de nota, afirmou que os locais mostrados pela reportagem do g1 desta quinta-feira (30) já foram alvo de operações, que serão "intensificadas".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.