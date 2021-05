Sâmia Bomfim: 'bolsonaristas estão caprichando nos robôs, mas as redes sociais do Brasil estão dando um lindo recado'

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) sinalizou que perfis automatizados não conseguirão abafar protestos contra Jair Bolsonaro nas redes sociais. Atos também ganharam as ruas edit

247 - A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) destacou a imensa mobilização contra o governo Jair Bolsonaro tanto nas ruas como na internet e sugeriu que perfis automatizados não conseguirão abafar protestos pelo mau gerenciamento da maior crise sanitária da história.

"Os bolsominions tão caprichando nos robôs, xingamentos e histeria, mas as ruas e redes do Brasil estão dando um lindo recado", escreveu a parlamentar no Twitter.

Protesto acontecem em todas as regiões do País e até em cidades do exterior.

Os bolsominions tão caprichando nos robôs, xingamentos e histeria, mas as ruas e redes do Brasil estão dando um lindo recado. #29MPovoNasRuas #ForaBolsonaroGenocida — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 29, 2021

