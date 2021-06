Sâmia Bomfim: saída de Freixo do PSOL é "tática arriscada"

O deputado Marcelo Freixo se filiou ao PSB e está costurando uma aliança para a disputa do governo do RJ que envolveria, além do PT, o prefeito Eduardo Paes edit

Revista Fórum - Nesta sexta-feira (11), o deputado federal Marcelo Freixo anunciou sua saída do PSOL, após mais de 16 anos no partido, e se filiou ao PSB. A mudança de legenda faz parte de uma aliança que vem sendo costurada pelo político para disputar o governo do Rio de Janeiro em 2022 e que envolveria, além do apoio do PT, chancelado por Lula, o do atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), em uma chamada “frente democrática de resistência” contra o bolsonarismo. Os três políticos estiveram reunidos nos últimos dias.

Parlamentares do PSOL lamentaram a saída de Freixo do partido. A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), afirmou pelas redes sociais, logo após o anúncio da decisão do colega, que “sua opção de se candidatar a governador em aliança até com a direita liberal tornou inevitável sua saída”. “Estamos juntos na oposição a Bolsonaro, mas com projeto e estratégia diferentes”, completou a parlamentar.

Em declaração exclusiva à Fórum, Sâmia deu mais detalhes sobre o que pensa com relação aos planos de Freixo ao sair do partido. A deputada disse que “evidentemente sua saída do partido é uma perda, todos nós lamentamos e vai significar uma nova fase para o partido de seguir se desenvolvendo sem a figura, sem a presença dele”.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.