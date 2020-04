Samu: ‘estamos deixando de cuidar dos vivos para dar declaração de óbito’

Por conta de decisão do governo de São Paulo, equipes do Samu estão sendo deslocadas para dar declaração de óbitos edit

247 - Socorristas do Samu reclamam que estão deixando de atender as urgências de pacientes vivos para dar declaração de óbitos por conta do coronavírus, informa coluna de Leonardo Sakamoto do UOL. O governo de São Paulo decidiu pela atuação dos profissionais do Samu a se dedicarem a isso.

De acordo com o artigo, duas equipes haviam sido deslocadas para isso. Agora, o número pode chegar a cinco equipes para declarar óbito. "A cada saída nossa para realizar uma declaração de óbito, a viatura fica indisponível para o restante dos moradores por quase três horas”, informa um profissional.

