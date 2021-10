Santa Cruz e Freixo buscam apoio de Lula no Rio

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, prestes a ingressar no PSS, conversaram com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre alianças para 2022. Os dois querem o apoio do petista para as eleições, de acordo com a coluna de Thiago Prado, no jornal O Globo.

Em uma conversa de mais de uma hora, o presidente da OAB expôs a Lula análises sobre o governo Cláudio Castro e disse que sua candidatura tem mais chances de decolar no Rio pela capacidade de despertar baixa rejeição.

Em sua defesa neste momento, o deputado do PSB costuma dizer que é fácil ter baixa rejeição quando a taxa de conhecimento de um candidato é pequena - a situação atual do presidente da OAB.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE