Santos inova e usa 'escudo' para fazer testes de Covid-19 em motoristas

247 - Uma espécie de escudo acrílico será acoplado à janela dos carros dos motoristas em Santos (SP) que comparecerem ao estacionamento do Mendes Convention Center para fazer testes de coronavírus no drive-thru montado na cidade.

O item é composto por uma placa feita em acrílico, com um recorte na parte inferior, por onde o profissional de saúde realizará o teste. Também há duas alças encaixadas na porta do carro. A cada uso, é feita a desinfecção por parte dos profissionais.

“Basicamente, é garantida a permanência da pessoa dentro do seu automóvel durante a coleta e permitida uma ergonomia suficiente para a realização da coleta, por meio da amostra colhida no dedo. Importante, portanto, termos essas estratégias de proteção individual como forma de inibir a proliferação do vírus, protegendo inclusive os profissionais de saúde”, afirma Fábio Ferraz, secretário de Saúde do município, de acordo com relato do G1.

