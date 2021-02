São Bernardo anuncia toque de recolher após alta de mortes por Covid-19

Revista Fórum - A Prefeitura de São Bernardo, na Grande São Paulo, decretou toque de recolher na cidade a partir do próximo sábado (27), entre as 22h e as 5h. A medida foi decretada devido ao aumento na ocupação de leitos de UTI na rede municipal e ao aumento de mortes por Covid-19. Segundo a prefeitura anunciou nesta segunda-feira (22), ela valerá por tempo indeterminado.

Além do toque de recolher, a prefeitura adiou a volta às aulas presenciais na rede pública na cidade, tanto estadual quanto na municipal. Previstas inicialmente para o próximo dia 1º de março, elas devem acontecer agora no dia 15 de março. Mas essa data é uma previsão ainda, de acordo com a nota da prefeitura.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.