São Paulo alerta para risco de desabastecimento de kit intubação em 24 horas e acusa ministério de ignorar pedidos

Secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, enviou ofício ao Ministério da Saúde alertando para o risco iminente de desabastecimento de medicamentos do chamado kit intubação. Solicitações para reposição dos estoques, porém, teriam sido ignoradas pela pasta

247 - O governo de São Paulo alertou o Ministério da Saúde para o risco de desabastecimento de medicamentos necessários à intubação de pacientes nas próximas 24 horas, caso os estoques não sejam repostos. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, teria enviado nove ofícios nos últimos 40 dias alertando a pasta sobre o baixo nível dos estoques, mas não obteve resposta.

"A situação de abastecimento de medicamentos, principalmente daqueles que compõem as classes terapêuticas de bloqueadores neuromusculares e sedativos está gravíssima, isto é, na iminência do colapso, considerando os dados de estoque e consumo atualizado pelos hospitais nesses últimos dias", diz Gorinchteyn no documento.

Ainda segundo a reportagem, Gorinchteyn afirma que não obteve retorno dos pedidos de reposição dos estoques, apesar de formalizar “reiteradamente" as solicitações dos medicamentos .

O secretário destaca, ainda, que “o Ministério da Saúde manteve o Estado de São Paulo durante 6 (seis) meses sem fornecimento de qualquer quantidade de medicamentos provenientes das requisições administrativas realizadas", além de não explicar “qual o critério adotado para definir a distribuição dos milhões de unidades farmacêuticas requisitadas, face ao quantitativo ínfimo enviado ao Estado de São Paulo".​

