São Paulo bate recorde de mortes diárias por Covid-19

Sputnik - Os dados da Secretaria Estadual da Saúde do estado de São Paulo apontam também um recorde de 8.825 casos registrados da doença. Com isso, nesta terça-feira (16), o estado chegou a 190.285 casos e 11.132 mortes. São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia do novo coronavírus dentro do Brasil.

Conforme publicou o portal G1, no entanto, uma questão estatística faz com que haja um acúmulo de mortes contabilizadas às terças-feiras. O recorde de mortes anterior aconteceu na quarta-feira (10), quando 340 mortes foram reportadas em todo o estado.

Na segunda-feira (15), o governo paulista havia divulgado que o estado teve pela primeira vez um número semanal de mortes menor do que na semana anterior. Apesar disso, a diferença foi de três mortes. Entre os dias 7 e 13 de junho foram 1.523 mortes em São Paulo, sendo que entre os dias 31 de maio e 6 de junho o número correspondeu a 1.526 mortes.

Segundo os números mais recentes divulgados na tarde desta terça-feira (16) pelo consórcio de veículos de imprensa em parceria com as secretarias de Saúde, o Brasil tem 44.657 mortes causadas pelo novo coronavírus e um total de 904.734 casos confirmados.

