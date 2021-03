São Paulo chega a 80% de ocupação de UTI pela 1ª vez; governo fala em colapso

247 - O estado de São Paulo chegou pela primeira vez à marca de 80% da ocupação de UTIs destinadas à Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, todo o estado tem ocupação de 80,05% e três regiões já passam dos 90%. Entre os leitos de enfermaria, a taxa é de 63,4%. Internamente, o governo de São Paulo já fala em colapso do sistema.

Na última semana foram internadas, em média, mais de 2.000 pessoas por dia, entre enfermaria e UTI, nas redes pública e privada.

Para tentar reverter a situação, o governo colocou todo o estado na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, em que todos os serviços não essenciais são fechados. A medida vale até 19 de março, com possibilidade de

Esta é a primeira vez que o índice no estado ultrapassa 80%, com crescimento progressivo nas semanas pós-Carnaval. No pico da pandemia no ano passado, em maio, o recorde havia sido de 78,5%. O governo diz que, hoje, mais de 8 mil pessoas estão em unidades de tratamento intensivo.

No interior, três regiões já passam 90% e estão em colapso: Araraquara (93,9%), Bauru (96%) e Presidente Prudente (94%).

O clima no Palácio dos Bandeirantes mudou nas últimas semanas com medo da superlotação do sistema. Para segurar o crescimento, o governo João Doria (PSDB) tem apertado as restrições, cobrado os prefeitos e aumentado o número de leitos, mas o cálculo é que, se a circulação do vírus não diminuir, não será possível evitar o pior, informa o UOL .

