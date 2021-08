São Paulo: data de início da vacinação de adolescentes está "em aberto" após governo federal atrasar entrega

247 - O governo de São Paulo anunciou que a data de início da imunização de adolescentes está "em aberto", após o governo federal atrasar a entrega de vacinas ao estado.

Foram repassadas 228 mil doses ao estado, de um total de 456 mil que São Paulo teria direito, segundo o critério de divisão proporcional entre os estados (tamanho da população). Segundo o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a carga deveria ter sido entregue na última terça-feira (3).

"O início de vacinação dos adolescentes do estado de são Paulo está neste momento com a sua data de início em aberto. Isto se deu por conta da redução do envio proporcional de vacinas da Pfizer para o estado de São Paulo", disse o secretário executivo da Saúde, Eduardo Ribeiro.

O plano estadual de imunização previa o início da vacinação de adolescentes com comorbidade, com deficiência, gestantes e puérperas para o dia 18 de agosto. Até o momento, apenas a vacina da Pfizer está liberada para uso em jovens de 12 a 17 anos no Brasil.

"A vacinação destes adolescentes na data do dia 18 está em aberto até que o Ministério da Saúde regularize esta situação e garanta a continuidade dos envios de doses na proporcionalidade que vem sendo praticada por ele, ministério, até aqui", completou Ribeiro. (Com informações do G1).

