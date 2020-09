São Paulo define regras para a retomada de atividades culturais com até 600 pessoas

247 - A prefeitura de São Paulo assinou nesta quinta-feira (24) regras para a retomada de atividades culturais na cidade com a participação de até 600 pessoas.

Os eventos só voltarão a acontecer quando a capital alcançar a fase 4, verde, do Plano São Paulo, o que o governo espera que aconteça no início de outubro. Atualmente o município está na fase 3, amarela.

A flexibilização permitirá a reabertura de teatros, casas de show e espetáculos, museus, galerias, bibliotecas, convenções, seminários, workshops, palestras, feiras de artesanato, gastronômicas e similares. Festas continuarão proibidas.

Para a realização de eventos com mais de 600 pessoas, será necessária autorização especial da Secretaria Municipal de Licenciamento. Atividades com mais de 2 mil pessoas estão proibidas.

“Ainda não é a comemoração do fim da pandemia, ainda não é o momento de retomarmos. É o momento de flexibilizar pensando nos empregos, nas pessoas, no setor produtivo, mas sem deixar de lado a preservação da vida aqui na cidade”, disse o prefeito de São Paulo, Bruno Covas.

