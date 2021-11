São Paulo deixa de exigir distanciamento social em escolas a partir desta quarta (3)

Apoie o 247

247 - A partir desta quarta-feira (3), não será mais obrigatório manter o distanciamento social nas escolas das redes estadual e privada do estado de São Paulo. De acordo com reportagem da CNN, a medida também vale para as redes municipais que não possuem conselhos de Educação próprios.

Segundo a secretaria estadual de Saúde de SP, as escolas particulares terão um período de adaptação de duas semanas para organizarem o retorno presencial das aulas.

O retorno presencial será obrigatório para 100% dos alunos, não havendo mais a necessidade de rodízio de alunos e distanciamento de um metro entre as carteiras dos estudantes. No entanto, outras medidas sanitárias como uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e aferição da temperatura corporal ainda devem ser adotadas.

