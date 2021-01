São Paulo entra na fase vermelha da quarentena

Com a fase vermelha em vigor a partir desta segunda-feira (25) no estado de São Paulo, as novas regras da quarentena nesta pandemia preveem que não funcionarão serviços como shoppings, comércio e espaços culturais edit

247 - Municípios de São Paulo entram, nesta segunda-feira (15), na fase vermelha da quarentena, que permite o funcionamento apenas de serviços essenciais, como supermercados, farmácias, clínicas e hospitais, padarias (sem consumo no local), bancos, postos de gasolina, dentre outros. As novas regras valem das 20h às 6h em dias úteis em todas as regiões do estado.

Entre os estabelecimentos com funcionamento que não funcionarão nesta fase, estão shoppings, comércio, galerias, prestadores de serviços em geral, academias de ginástica, salões de beleza, barbearias, espaços de eventos e convenções, museus, cinemas, teatros e espaços culturais.

A venda de bebida alcoólica fica restrita entre as 6 horas e as 20 horas em lojas de conveniência. Restaurantes, lanchonetes, bares e outros serviços de gastronomia podem funcionar somente para delivery e venda para levar (take away).

As regras da fase vermelha também valerão aos sábados, aos domingos e em feriados, durante todo o dia. As restrições à noite e durante os finais de semana valem pelo menos até 8 de fevereiro.

