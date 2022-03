São Paulo estuda liberar crianças do uso de máscaras

Para adultos, a decisão a ser divulgada deve ser no sentido da liberação do equipamento em ambientes abertos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O comitê de especialistas que assessora o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sobre a pandemia de Covid-19 se reúne nesta terça-feira (8) para discutir a eventual liberação do uso de máscaras de proteção por crianças, informa Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Atualmente, apenas 20% das crianças de 5 a 11 anos estão com esquema vacinal completo. Este é um dos motivos pelo qual ainda gera dúvida a flexibilização do uso do equipamento de proteção.

Discute-se a possibilidade de que as crianças possam circular sem máscaras em ambientes abertos e durante práticas esportivas, mantendo o equipamento em sala de aula, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Há especialistas, porém, que são radicalmente contra qualquer flexibilização enquanto não se aumentar a cobertura vacinal neste público.

No que diz respeito aos adultos, a decisão já está praticamente certa: estarão livres do uso de máscaras em locais abertos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE