'São Paulo hoje está mais preparada para as chuvas', diz Ricardo Nunes à TV 247

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), falou à TV 247 sobre algumas das iniciativas da Prefeitura para reduzir áreas de risco diante das chuvas implacáveis que atingiram a capital paulista neste mês.

A quantidade de chuva já superou em 7,5% o que estava previsto para chover fevereiro na cidade. A capital paulista não chegou a passar pela calamitosa situação do Litoral Norte, onde 48 pessoas morreram em decorrência das maiores chuvas já registradas no país.

Nunes destacou três vertentes da ação da Prefeitura para evitar estragos parecidos: mapeamento, comunicação e habitação adequada.

Segundo ele, o mapa de drenagem acaba de ser concluído. Foram também identificadas 12 mil residências classificadas como "R4", a maior designação de risco, e o processo de retirada dessas unidades está em curso. "De R1 a R4, há 481 locais", precisou o prefeito.

"Temos o trabalho da Defesa Civil. Todas essas pessoas que estão nas áreas de risco, há uma ação de que quando houver algum advento que vá colocá-las em risco, elas são comunicadas. Recebem um MSN, existe a comunicação", complementou.

Nesse sentido, Nunes destacou os elevados investimentos da Prefeitura de São Paulo em comparação com gestões anteriores.

"No ano passado fizemos um investimento de R$ 1.4 bilhões em 186 obras para minimizar essas áreas de risco. Já tivemos um resultado positivo com essas chuvas, porque já tivemos um volume de chuvas muito grande", disse. "Mesmo assim a cidade tem problemas ainda, ainda há alagamentos, ainda há inundações, mas está menor do que tínhamos no passado".

"Estamos conseguindo agora, como São Paulo está numa situação financeira boa e conseguimos arrumar a casa, fazer um grande programa habitacional na cidade para poder entregar o maior volume de unidades habitacionais da história de São Paulo", finalizou.

