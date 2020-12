São Paulo: João Doria flexibiliza isolamento até dia 31

Por determinação do Governo de SP, comércio não essencial, bares, restaurantes e shoppings podem voltar a funcionar nesta segunda-feira, 28, até quinta, 31, retornando à fase amarela edit

247 - Por determinação do Governo de São Paulo, chefiado por João Doria (PSDB), comércio não essencial, bares, restaurantes e shoppings podem voltar a funcionar nesta segunda-feira, 28, até quinta, 31, retornando à fase amarela - apesar da pandemia do novo coronavírus estar caótica no estado.

A fase vermelha volta a entrar em vigor de 1º a 3 de janeiro de 2021, quando serão proibidos shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais - assim como parques.

