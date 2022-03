Doria libera máscaras em locais abertos em São Paulo

Apoie o 247

247 - O Governador de São Paulo, João Doria, anunciou em suas redes nesta quarta-feira (9) que irá liberar o uso de máscaras em locais abertos e que o próximo passo será também liberar em ambientes fechados.

"Anunciamos agora a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos em SP. Temos 84% da população geral e mais de 70% das crianças vacinadas. As internações caíram 77% e os óbitos reduziram 56% no mês. Nas próximas semanas, reavaliaremos também a liberação em ambientes fechados", disse.

Doria tira máscara em coletiva e anuncia liberação da proteção para locais abertos em São Paulo



Nesta segunda, a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a obrigatoriedade do uso da máscara em todos os espaços da cidade.

Entre os motivos que levaram à permissão para a retirada das máscaras, estão as melhoras sucessivas do cenário epidemiológico da covid-19 no estado, “com diminuição da taxa de incidência de casos graves e óbitos, redução da positividade dos exames, assim como redução da demanda por leitos de internação”.

