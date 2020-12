São Paulo muda regras para comprar seringas de vacina contra Covid-19

247 - O estado de São Paulo publicou novo edital flexibilizando as regras para agilizar a compra dos insumos para a vacinação contra a Covid-19, após três pregões fracassados para compra de 50 milhões de seringas, segundo o Painel da Folha de S.Paulo.

No novo edital, as compras serão feitas em lotes de 2 milhões de unidades. O governo irá buscar seringas de 0,3ml e 0,1ml. A quantidade foi reduzida por que as empresas apontam dificuldade para atender grandes pedidos em momento de escassez de material e corrida pela compra do insumo pelos governos estaduais e pela União.

