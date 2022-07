São Paulo oferece 4ª dose da vacina de Covid para maiores de 35 anos

Apoie o 247

Metrópoles - A cidade de São Paulo começa nesta terça-feira (12) a oferecer a quarta dose, também chamada de segunda dose adicional da vacina contra Covid-19 em para pessoas com idade entre 35 a 39 anos de idade.

Só podem tomar a quarta dose aqueles que tomaram a terceira dose há mais de quatro meses. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem a expectativa de vacinar um milhão de pessoas.

Nesta etapa da vacinação municipal, também está sendo imunizada a população com mais de 40 anos, profissionais de saúde com mais de 18 anos, adolescentes e adultos com alto grau de imunossupressão.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, a vacina contra Covid está sendo aplicada de “domingo a domingo”. A população pode consultar os locais de vacinação no site Vacina Sampa.

Vacinação

A capital paulista já aplicou mais de 33,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19.

