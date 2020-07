São Paulo reforça vacinação contra sarampo

A partir desta quarta-feira (15), está disponível nos postos de saúde do estado de São Paulo a vacina tríplice viral para as pessoas com idade entre 1 e 29 anos edit

Por Daniel Mello - Repórter da Agência Brasil - A partir desta quarta-feira (15), está disponível em todos os postos de saúde do estado de São Paulo a vacina tríplice viral para as pessoas com idade entre 1 e 29 anos que não tomaram as duas doses previstas no calendário nacional de imunização. A vacina que protege contra sarampo, rubéola e caxumba vai poder ser tomada até o dia 31 de agosto.

Além do público-alvo, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo recomenda que sejam vacinados bebês com mais de seis meses, fora do calendário de imunização, devido a circulação do vírus. Pessoas com idade entre 30 e 49 anos também podem ser vacinadas em caso de necessidade, que será avaliada por um profissional de saúde.

O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da primeira dose da tríplice viral aos 12 meses e a segunda, aos 15 meses, para reforço. De janeiro até agora, já foram aplicadas 1 milhão de doses da vacina em São Paulo. Com isso, a cobertura do público-alvo ultrapassou os 90%.

Em 2020, 83 cidades registraram casos de sarampo no estado, em um total de 711 notificações. Uma criança morreu, vítima da doença. Em 2019, foram 17,6 mil casos e 14 mortes.

