São Paulo registra 1.209 mortes pela Covid-19 em 24h, novo recorde

247 - O estado de São Paulo bateu o novo recorde de mortes pela Covid-19 registradas em 24h, com 1.209 óbitos. O maior número já registrado até então havia ocorrido na última sexta-feira (27), quando 1.193 morreram em decorrência da doença.

Os dados significam apenas que as mortes foram computadas no sistema nas últimas 24h, e não necessariamente que elas ocorreram no período.

Situação dos hospitais

A ocupação de leitos de UTI da rede estadual está em 92.3%. Pelo menos 25 hospitais estaduais registraram 100% de ocupação destes leitos nesta segunda-feira (29).

Estes são, conforme reportado no G1:

Hospital Geral De Carapicuíba

Hospital Regional De Cotia

Hospital Regional De Ferraz De Vasconcelos

Hospital Estadual De Francisco Morato

Complexo Hospitalar Padre Bento De Guarulhos

Hospital Geral De Guarulhos

Hospital Geral De Itapecerica Da Serra

Hospital Geral De Itapevi

Hospital Geral De Itaquaquecetuba

Instituto De Infectologia Emilio Ribas

Hospital Geral De Pedreira

Hospital Estadual Vila Alpina

Hospital Ipiranga

Hospital Geral De Guaianases

Instituto Dante Pazzanese De Cardiologia

Hospital Estadual De Sapopemba

Hospital Geral De Vila Nova Cachoeirinha

Hospital Geral De Pirajussara

Hospital Estadual Bauru

Hospital Das Clinicas De Botucatu

Hospital Estadual Sumaré

Hospital Regional De Assis

Hospital Regional De Piracicaba

Conjunto Hospitalar De Sorocaba

Hospital Regional De Sorocaba

O estado tem 31.041 pacientes da Covid-19 internados em leitos de UTI ou enfermaria (12.946 em UTI e 18.095 em enfermaria).

Conforme reportado por Mônica Bergamo, na BandNews FM, foi celebrada a queda no número de internados nos últimos dias. No sábado (27), 12.983 pacientes ocupavam leitos de UTI. No domingo (28), o número caiu para 12.916, e na segunda continuou abaixo do de sábado, com 12.946 em UTI.

