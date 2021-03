São Paulo registra recorde com 25 mil pessoas internadas por Covid-19

247 - O estado de São Paulo vive um drama diante do avanço da Covid-19. SP chegou, nesta quarta-feira, 17, ao maior número de pacientes internados pelo vírus em toda a pandemia, com 25.880, sendo 11.109 em UTIs e 14.771 em enfermarias. É a primeira vez que o número de pessoas em terapia intensiva ultrapassa a marca de 11 mil.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 90,3%. Na Grande São Paulo a taxa está em 90,6%. São Paulo confirmou mais de 617 mortos pela Covid-19 e 17.942 novos registros nas últimas 24 horas. Com os números, o estado totalizou 65.519 vítimas e 2.243.868 desde o início da pandemia.

Na terça-feira, 16, o estado registrou recorde de mortes diárias, com 679 óbitos por causa da doença. O recorde anterior tinha sido na sexta-feira, 12, com 521 mortes.

Nesta semana, o estado entrou na Fase Emergencial do Plano São Paulo, com medidas mais restritivas do que a Fase Vermelha do Plano. Em todos os municípios, além das restrições da Fase Vermelha, há também proibição para o uso de parques, escolas entraram em recesso e apenas o serviço essencial tem autorização para funcionar.

Brasil registra 3 mil mortes diárias

Pela primeira vez, o Brasil superou 2 mil mortes na média móvel semanal. média móvel diária de mortes pela infecção, calculada nos últimos sete dias, passou para 2.170 pessoas por dia. Isso significa que, durante a semana, três pessoas foram vítimas da Covid-19 a cada dois minutos.

O Brasil ultrapassou a triste barreira das 3 mil mortes por dia de Covid-19 nesta quarta. O relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgado às 18h registrou 3.149 mortes.

O número conta com os 501 óbitos do Rio Grande do Sul que não haviam sido somados nesta segunda. “Na data de ontem (16/3), a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul não consolidou os dados dentro do horário limite para a atualização do painel pelo Conass. Com isso, não foram contabilizados 9.331 casos e 501 óbitos. Estes registros foram somados aos dados publicados hoje”, explicou o Conselho em nota.

Ontem, também até o fechamento do boletim, Minas Gerais havia contabilizado 28 mortes. Nesta quarta, o estado atualizou os dados, registrando 314 óbitos em 24 horas.

Ao todo, o Brasil conta desde o início da pandemia 284.775 mortes em decorrência do coronavírus.

Foram registrados também 99.634 nas últimas 24 horas, somando 11.693.838 pessoas infectadas.

