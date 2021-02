São Paulo registra recorde de internações por Covid-19 desde o início da pandemia

O estado de São Paulo registrou recorde de internações, com 15.517 pessoas hospitalizadas por Covid-19 edit

247 - O estado de São Paulo registrou nesse sábado (27) recorde de internações, com 15.517 pessoas hospitalizadas por Covid-19. Dessas, 8.506 foram em leitos de enfermaria e 7.011 em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI).

O recorde anterior foi registrado em 14 de julho de 2020, com 15.289 pessoas internadas. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

Na de 21 a 28 de fevereiro, São Paulo alcançou a média de 6.636 pessoas em UTIs, além da média de 14.408 internados no total.

