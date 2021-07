São Paulo registra temperatura negativa na madrugada: -2Cº

247 - Os moradores de São Paulo enfrentam uma terça-feira gelada na cidade. Alguns pontos da capital registraram temperatura negativa: os bairros de Capela do Socorro e Marsilac, no extremo sul, observam -1,3ºC e -1,8ºC, respectivamente. A informação é do portal UOL.

Ainda de acordo com O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Prefeitura de São Paulo a temperatura média é de 6ºC. A mínima prevista para hoje era de 4°C.

Em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, o CGE registrou 0°C e em Mauá, no ABC paulista, 4°C.

Nas próximas horas o tempo segue seco, ensolarado e frio na capital. Os termômetros não devem superar a máxima de 18ºC. Os índices de umidade podem atingir valores próximos aos 30% no período da tarde.

