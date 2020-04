São Paulo registra uma morte por novo coronavírus a cada 30 minutos

247 - O estado de São Paulo registrou nesta semana uma morte pelo coronavírus a cada 30 minutos. São pelo menos 853 óbitos pela doença, o que representa uma média de 60 por dia. Nesta quinta (16), até as 13h, foram contabilizados 75 novos casos fatais. Os dados foram publicados pela coluna de Mônica Bergamo.

De acordo com as estatísticas desta semana, a cada dia, há pelo menos cem novas internações. Atualmente, são 2.300 casos confirmados da covid-19 internados em hospitais - 1.115 em leitos de UTI e 1.264 em enfermarias.

O estado tem 199 municípios com pelo menos um caso e 83 com no mínimo uma morte. A unidade federativa tem 645 cidades.

